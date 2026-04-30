Künstler Timm Ulrichs ist gestorben. (Peter Steffen/dpa)

Er starb gestern im Alter von 86 Jahren, wie der Kunstverein Hannover unter Berufung auf Ulrichs Familie mitteilte. Der emeritierte Professor der Kunstakademie Münster, der in Hannover und Berlin lebte, galt als ein Pionier der Konzeptkunst. Ulrichs erklärte sein Leben zur Kunst. Anfang der 1960er-Jahre ließ er auf sein rechtes Augenlid die Worte "The End" tätowieren - nach seinen Worten als Abspann für seinen Tod. Zudem ließ er seinen Grabstein meißeln und fertigte aus Beton-Abgüssen seines Schädels ein "Kopfsteinpflaster".

Diese Nachricht wurde am 30.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.