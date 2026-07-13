Volkswagenchef Blume hält Stellenabbau von bis zu 50.000 für möglich. (Ronny Hartmann / AFP POOL / dpa / Ronny Hartmann)

Die Gemeinkosten von Volkswagen lägen um 20 Prozent höher als bei vergleichbaren Unternehmen, erklärte Blume in einem intern veröffentlichten Interview, das der Nachrichtenagentur Reuters vorliegt. Die Hälfte davon seien Personalkosten. Weiter hieß es, bislang würden Details des Sparplans, an dem seit Januar gearbeitet werde, nicht genannt. Es fehle noch die Zustimmung der zuständigen Gremien, betonte Blume. Er hatte gestern darauf verwiesen, dass Werkschließungen vermieden werden sollten.

Diese Nachricht wurde am 13.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.