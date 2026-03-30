Raubkunst-Bronzen aus dem Land Benin in Westafrika im Museum für Kunst und Gewerbe in Hamburg (picture alliance / dpa / Daniel Bockwoldt )

Darauf haben sich das Auswärtige Amt, Kulturstaatsminister Weimer sowie Länder und Kommunen verständigt. Der Rat soll als zentrale Anlaufstelle für ausländische Regierungen dienen und Rückgabeprozesse begleiten. Zudem will man die fachliche Beratung von deutschen Museen und ihren Trägern verbessern. Viele Herkunftsstaaten hatten zuvor angesichts der föderalen Zuständigkeiten in Deutschland einen klaren Ansprechpartner gefordert. Deutschland nehme die Aufarbeitung der Kolonialvergangenheit ernst, betonte die Staatsministerin im Auswärtigen Amt, Güler.

Zehntausende Kulturgüter aus der Kolonialzeit sollen sich derzeit in deutschen Museen befinden.

Diese Nachricht wurde am 30.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.