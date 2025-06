"Economist"-Ranking

Kopenhagen löst Wien als "lebenswerteste Stadt der Welt" ab

In jedem Jahr kürt der Verlag "Economist Group" die Stadt mit der höchsten Lebensqualität. Nach drei Jahren an der Spitze wurde Wien jetzt von Kopenhagen auf Platz zwei verdrängt. Der EIU-Index bewertet 173 Städte weltweit anhand von 30 Indikatoren in verschiedenen Kategorien, zu denen auch Gesundheitswesen, Kultur und Umwelt gehören.