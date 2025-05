Harvard-Uni

Eine Orginal-Ausgabe der Magna Charta (picture alliance / Uwe Anspach )

Nach Angaben der Hochschule gab es Übereinstimmungen mit sechs weiteren Ausgaben hinsichtlich Layout, Text, Handschrift und Typographie. Die Universität hatte das Exemplar nach dem Zweiten Weltkrieg für 27,5 Dollar als Kopie gekauft.

"Sinnbild der Freiheit"

Die Magna Carta gilt als Vorläufer moderner Verfassungen. Darin festgehalten ist das Prinzip, dass der König nicht über dem Gesetz steht. Wie es in der Mitteilung Harvards weiter heißt, beschrieben Wissenschaftler die Magna Charta als Sinnbild der Freiheit. Sie sei eine Ikone sowohl der westlichen politischen Tradition als auch des Verfassungsrechts, hieß es. "Angesichts seines Fundortes und der aktuellen Probleme in Bezug auf Freiheiten und das Verständnis der Verfassungstradition in Amerika könnte man sich keine wunderbarere Herkunft ausdenken."

Druck von Trump

Haravard steht derzeit unter großem Druck der US-Regierung unter Präsident Trump. Diese hat bereits 2,2 Milliarden Dollar an Bundesgeldern für Harvard eingefroren. Die Regierung verlangt einen Kurswechsel etwa bei Zulassungsverfahren und Personalentscheidungen. Die Kritik richtet sich insbesondere gegen Programme zur Förderung benachteiligter Gruppen. Die renommierte Hochschule im US-Bundesstaat Massachusetts setzt sich dagegen juristisch zur Wehr.

Diese Nachricht wurde am 15.05.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.