Das Außenministerium in Rabat bestellte zudem den schwedischen Geschäftsträger ein. Der türkische Außenminister Fidan hatte zuvor erklärte, es sei inakzeptabel, im Namen der Meinungsfreiheit Anti-Islam-Proteste zuzulassen. Wer seine Augen vor solchen Handlungsweisen verschließe, mache sich zum Komplizen.

Ein Geflüchteter aus dem Irak hatte gestern am ersten Tag des höchsten Fests im Islam vor der Großen Moschee der schwedischen Hauptstadt eine Koranausgabe zerfleddert. Danach steckte er einen Streifen Schweineschinken in das Buch und zündete es an. Die islamfeindliche Aktion verlief unter Aufsicht der Polizei. Einem schwedischen Gerichtsurteil zufolge sind die Beamten nicht berechtigt, Koranverbrennungen zu verbieten. Muslime feiern seit gestern das Opferfest. Im Januar hatten Rechtsextremisten in Stockholm einen Koran vor der türkischen Botschaft verbrannt. Die Tat führte damals zur Verhärtung des Widerstands aus Ankara gegen einen NATO-Beitritt Schwedens.

