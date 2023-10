Europäische Politische Gemeinschaft

Die kosovarische Staatspräsidentin Osmani knüpft weitere Gespräche mit Serbien an neue Sanktionen (Archivbild). (DPA 7 AP Photo / Visar Kryeziu)

Die kosovarische Präsidentin Osmani sagte am Rande des Gipfels der Europäischen Politischen Gemeinschaft im spanischen Granada , zuerst müsse über Strafmaßnahmen gesprochen werden. Erst dann seien weitere Gespräche mit Serbiens Präsident Vucic möglich. Vucic, der ebenfalls an dem Gipfel in Granada teilnimmt, erwartet schwierige Gespräche. Nach einem Angriff eines serbischen Kommandotrupps auf Polizisten in Nordkosovo Ende September hatten die Spannungen entlang der Grenze zugenommen. Serbien erkennt die Unabhängigkeit des Kosovos nicht an.

Am Rande des Gipfels in Granada kündigte EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen weitere Hilfen für Flüchtlinge aus Berg-Karabach in Armenien an. Der Betrag werde von 5,2 Millionen Euro auf 10,4 Millionen verdoppelt.

Ein weiteres zentrales Thema des Gipfels in Südspanien ist die fortlaufende Unterstützung der Ukraine gegen die russischen Invasoren.

