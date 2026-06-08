Vorgezogenen Parlamentswahl

Die Partei von Ministerpräsident Kurti gewinnt wohl die Parlamentswahl im Kosovo. (Archivbild) (Vlasov Sulaj/AP/dpa)

Es deutet sich ein klarer Sieg der Partei von Ministerpräsident Kurti an. Die sogenannte Selbstbestimmungs-Partei liegt derzeit bei etwa 40 Prozent der Stimmen. Das bedeutet allerdings, dass wahrscheinlich eine Koalition gebildet werden muss. Bei der vorherigen Wahl im Dezember hatte Kurtis Partei noch mehr als 51 Prozent der Stimmen erhalten.

Die jetzige Wahl war bereits die dritte Parlamentswahl in nur 16 Monaten in dem Balkanstaat. Sie musste angesetzt werden, nachdem das tief gespaltene Parlament bei der Wahl eines neuen Staatsoberhaupts im April gescheitert war.

Diese Nachricht wurde am 08.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.