Ministerpräsident Albin Kurti feiert in der Hauptstadt Pristina mit Anhängern den Sieg seiner Partei "Selbstbestimmung". (dpa / AP Photo / Visar Kryeziu / Visar Kryeziu)

Sie kommt laut den Angaben der Wahlbehörde in der Hauptstadt Pristina nach Auszählung fast aller Stimmen auf 43 Prozent. Dies bedeutet, dass sie erneut auf Koalitionspartner angewiesen ist, um eine Regierung bilden zu können. Zudem ist ein im Abgeordnetenhaus ein Kompromiss mit der Opposition nötig, um bei der bevorstehenden Präsidentenwahl auf die nötige Zweidrittelmehrheit für einen Bewerber zu kommen.

Auf den weiteren Plätzen folgen laut der Wahlbehörde die als mitte-rechts geltende Demokratische Partei mit 21 Prozent und die konservative Demokratische Liga mit 18 Prozent. Die Beteiligung lag bei nur 37 Prozent. Stimmberechtigt waren rund 2,1 Millionen Menschen.

Die Parlamentswahl war in dem Balkanstaat bereits die dritte in nur 16 Monaten. Sie wurde angesetzt, weil das tief gespaltene Parlament im April bei der Wahl eines neuen Staatsoberhaupts gescheitert war.

Diese Nachricht wurde am 08.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.