Präsidentenwahl gescheitert

Dieser Schritt war nötig geworden, nachdem es dem Parlament des Balkanstaates nicht gelungen war, bis Ablauf einer Frist gestern Abend einen neuen Präsidenten zu wählen. Damit stehen im Kosovo zum dritten Mal innerhalb gut eines Jahres Parlamentswahlen an. Zuletzt hatte es im Dezember vorgezogene Neuwahlen gegeben. Dabei gewann die Partei des heutigen Regierungschefs Kurti mit absoluter Mehrheit der Stimmen.

Kosovo hatte sich 2008 für unabhängig von Serbien erklärt. Serbien hat diese Unabhängigkeit aber nie anerkannt.

