Leere Ränge in den Stadien

Spieler der Mannschaften von Äquatorialguinea und Burkina Faso spielen vor fast leeren Rängen in Casablanca, Marokko. (IMAGO / Shengolpixs / IMAGO / Vincent KAMTO )

Man reagiere damit auf die geringe Auslastung der Spielstätten in der Vorrunde, sagte ein Vertreter des afrikanischen Fußballverbandes der Nachrichtenagentur AFP. Bei mehreren Begegnungen seien etwa 20 Minuten nach Spielbeginn die Tribünen für die draußen wartenden Fans geöffnet worden. So hatten Kamerun und Gabun gestern in Agadir vor zunächst fast leeren Rängen gespielt, später wurde die Zuschauerzahl dann mit 35.200 angegeben.

Die Auslastung der Stadien beim Afrika-Cup ist für die Organisatoren mit Blick auf die WM 2030 bedeutsam, weil Marokko das Turnier gemeinsam mit Spanien und Portugal austragen wird.

Diese Nachricht wurde am 26.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.