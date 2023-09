Mercedes-Benz sieht sich mit neuen Vorwürfen des Kraftfahrzeug-Bundesamts wegen Abgasmanipulation konfrontiert (dpa / Uli Deck)

Eine Reihe von Motoren in Fahrzeugen mit der Abgasnorm Euro 6 wiesen unzulässige Abschalteinrichtungen auf, heißt es in einem Anfang Juli an den Stuttgarter Konzern gerichteten Schreiben, das die Behörde heute veröffentlichte. Darin verlangt das Bundesamt Aufklärung. Die fraglichen Motoren standen bereits im Visier der Behörde und Mercedes musste nachbessern. Bei neuen Untersuchungen wurden wieder illegale Verfahren aufgedeckt.

Diese Nachricht wurde am 15.09.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.