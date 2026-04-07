Die aktuellen Spritpreise am Mittag (picture alliance / Rene Traut Fotografie / Rene Traut)

Knapp eine Woche nach Einführung der neuen Regeln für die Tankstellen kostete Diesel erstmals im bundesweiten Durchschnitt mehr als 2,50 Euro, wie der ADAC nach der mittäglichen Erhöhung ermittelte. Das waren 9 Cent mehr als noch eine halbe Stunde zuvor. Superbenzin der Sorte E10 verteuerte sich um 7,6 Cent auf 2,23 Euro.

Seit vergangenen Mittwoch dürfen die Tankstellen nur noch einmal am Tag um 12 Uhr die Preise erhöhen. Bislang hat das nicht zu niedrigeren Spritpreisen geführt. In den kommenden beiden Tagen soll auf EU-Ebene über die Entwicklung der Öl- und Gaspreise beraten werden.

Diese Nachricht wurde am 07.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.