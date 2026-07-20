Die Kraftstoffpreise steigen aktuell laut ADAC. (Imago / HMB-Media / Marco Bader)

Nach Angaben des ADAC kostete ein Liter Super E10 am Sonntag im bundesweiten Mittel 2,152 Euro. Das seien vier Cent weniger als der bisherige Jahreshöchstwert, der am 6. April registriert wurde. Ursache sei vor allem die erneute Eskalation im Iran-Krieg.

Die Bundesregierung plant dennoch keine neuen Entlastungen für Autofahrer. Regierungssprecher Kornelius verwies auf Schwankungen der Spritpreise je nach Lage im Iran-Krieg und in der für die Handelsschifffahrt wichtigen Straße von Hormus. Damit werde man noch eine Weile leben müssen.

Der Tankrabatt von rund 17 Cent pro Liter war im Juli ausgelaufen. Er kostete den Bund rund 1,6 Milliarden Euro.

Diese Nachricht wurde am 20.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.