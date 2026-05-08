Gesundheit

Frau trainiert mit Kurzhanteln im Fitnessstudio. (imago / YAY Images)

Das gelte gerade für ältere Menschen, betonte der Wissenschaftler bei einer Onlineveranstaltung. Gerade sie profitierten besonders von Krafttraining. Mit 60 oder 70 Jahren sei Muskelaufbau noch locker möglich. Bereits zwei Ganzkörper-Bewegungseinheiten von 30 bis 45 Minuten pro Woche könnten helfen, altersbedingtem Muskelschwund entgegenzuwirken. Krafttraining trägt dem Mediziner zufolge dazu bei, dass Menschen ihren Alltag noch lange selbstständig bewältigen können, etwa schneller Treppen steigen. Gießing verwies auf eine Studie mit 60- bis 80-Jährigen, die binnen sechs Monaten ihre Trainingsgewichte verdoppeln konnten. Die Kraft sei "dramatisch" besser geworden.

Muskeltraining kann laut Gießing nicht durch andere Trainingsformen ersetzt werden. Mit dem Hund spazieren zu gehen, Arbeit im Garten und mit dem Rad zum Einkaufen zu fahren, sei zu wenig. Senioren riet der Sportmediziner, einfach mal morgens um 9 Uhr in ein Fitnessstudio zu gehen, dann sei der Anteil der über 65-Jährigen sehr hoch. Zudem könne man dort professionelle Anleitung an den Geräten bekommen.

Studien: Jede Form von Krafttraining hilft, solange man es regelmäßig macht

Zuletzt hatten Forscher unter anderem der kanadischen McMaster University bestätigt , dass Krafttraining Beweglichkeit, Fitness und die körperliche Leistungsfähigkeit stärkt. Sie werteten knapp 140 Studien mit etwa 30.000 Teilnehmern neu aus. Ein Ergebnis war: Jede Form von Krafttraining hilft, solange man es regelmäßig macht.

Diese Nachricht wurde am 08.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.