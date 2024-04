Spionageaffäre

Der AfD-Europaabgeordnete Maximilian Krah (Archivbild). (picture alliance / dpa / Guido Kirchner)

Die Bundesanwaltschaft hatte den Mann am Montag in Dresden festnehmen lassen. Er soll für einen chinesischen Geheimdienst gearbeitet und Informationen aus dem Europäischen Parlament an Peking weitergegeben haben. Er sitzt inzwischen in Untersuchungshaft.

Krah hatte wiederholt betont, dass ihm selbst kein Fehlverhalten vorgeworfen werde. Am Vormittag hatte er sich mit den AfD-Vorsitzenden Chrupalla und Weidel zu einem Krisengespräch getroffen. Morgen soll sich der Bundestag in einer Aktuellen Stunde mit dem Thema befassen.

Krah für Nähe zu China bekannt

Krah wird seit längerem unter anderem wegen seiner Nähe zu China kritisiert. Auch im Zusammenhang mit Russland wurde der Verdacht gegen ihn erhoben, von Moskau beeinflusst zu werden. Vor der Wahl Krahs zum Spitzenkandidaten hatten auch in der AfD viele hinter vorgehaltener Hand Bedenken gegen ihn geäußert. Krah selbst sprach von einer anonymen Schmutzkampagne.

Diese Nachricht wurde am 24.04.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.