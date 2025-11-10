Ex-Parteichefin

Hochrangige Mitglieder wünschten sie sich als Nachfolgerin des scheidenden Vorsitzenden Lammert, berichtet das Nachrichtenportal "The Pioneer" unter Berufung auf Vorstandskreise der CDU-nahen Organisation. Ein entsprechender Vorschlag sei schriftlich eingebracht worden. Kramp-Karrenbauer erklärte, sie habe davon gehört und empfinde das als große Ehre. Sie sei bereit, zu kandidieren. Die Wahl durch die Mitgliederversammlung der Konrad-Adenauer-Stiftung ist für den 16. Dezember angesetzt.
