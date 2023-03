Hohe Energiepreise

Ihr Vorsitzender Gaß schrieb in einem Beitrag für die Verbandszeitung, der Fonds sei so konstruiert, dass die meisten Kliniken schlicht nicht berücksichtigt würden. Nach derzeitigem Stand könnten nur knapp sechs Prozent des Finanzvolumens abgerufen werden. Die versprochenen sechs Milliarden Euro Hilfen würden so zu reinen Schaufenster-Milliarden. Gaß warnte vor einer Insolvenzwelle bei den Krankenhäusern.