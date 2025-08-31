Gaza-Krieg

Palästinenser trauern vor dem Shifa-Krankenhaus in Gaza-Stadt um Opfer von israelischen Militärangriffen (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Jehad Alshrafi)

Zehn der Opfer seien getötet worden, während sie sich um Hilfspakete bemüht hätten. Die anderen seien bei Angriffen in der Stadt Gaza ums Leben gekommen.

Am Sonntagmorgen meldeten Klinikvertreter elf weitere Todesopfer durch Angriffe und Schüsse. Das Al-Awda-Krankenhaus teilte mit, sieben der Opfer seien Zivilisten gewesen, die versucht hätten, an Hilfsgüter zu kommen.

Augenzeugen berichteten, israelische Soldaten hätten das Feuer auf Menschenmengen im Netzarim-Korridor eröffnet, einem israelischen Militärgebiet, das den Gazastreifen durchschneidet.

Diese Nachricht wurde am 01.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.