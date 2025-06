Iranische Raketenangriffe

Teheran wurde erneut von Israel mit Raketen beschossen. (picture alliance / Xinhua News Agency / Shadati)

Ein Sprecher der Klinik sagte, es gebe massive Schäden und viele Verletzte. In ersten Berichten ist von mehr als 30 die Rede. Israelische Medien zeigten Bilder des beschädigten Krankenhauses. Nach Angaben des israelischen Militärs schlugen weitere iranische Geschosse in zivilen Zentren ein, darunter ein Hochhaus in Tel Aviv.

Auch das israelische Militär setzte seine Luftangriffe fort - den siebten Tag in Folge. Ziel war unter anderem der Schwerwasser-Forschungsreaktor bei Arak, der Teil des iranischen Atomprogramms ist.

Diese Nachricht wurde am 19.06.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.