Gesundheitsreform

Die Prüfungen von Abrechnungen zwischen Krankenhäusern und Krankenkassen sollen genauer und häufiger stattfinden. (imago images / Robert Poorten )

Diese Regelung ist Teil des vom Bundeskabinett verabschiedeten Gesetzes zur finanziellen Stabilisierung der Krankenkassen. Der Medizinische Dienst hat Prüfungen bislang nur bei von den Krankenkassen beanstandeten Abrechnungen durchgeführt. Nach Angaben des MD Nord wurden aber im vergangenen Jahr rund 46 Prozent der überprüften Posten in Hamburg und Schleswig-Holstein zu hoch abgerechnet.

Künftig soll die Prüfquote automatisch steigen, sobald zu viele Rechnungen sich als zu hoch herausstellen: Je ungenauer die Abrechnung, desto häufiger die Prüfung im nächsten Turnus. Von der neuen Regelung erhofft sich der MD Nord bundesweit Einsparungen von 1,6 Milliarden Euro.

Diese Nachricht wurde am 02.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.