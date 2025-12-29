Gesundheit

Logo der Deutschen Krankenhausgesellschaft (Jens Kalaene/dpa-Zentralbild)

Genannt werden neben einer verlässlichen Finanzierungsgrundlage, weniger Bürokratie sowie weniger - Zitat - "nutzlose Personalvorgaben". Die Kliniken müssten politisch gewollt etwa 20 Prozent mehr ärztliches und 30 Prozent mehr pflegerisches Personal einsetzen, um die Patientenversorgung aufrecht erhalten zu können, heißt es. Andernfalls drohten Sanktionen und Erlösausfälle. Nach Berechnungen der Deutschen Krankenhausgesellschaft könnten die Kosten im Gesundheitswesen um zehn Prozent niedriger liegen, wenn sich die Politik auf ihre grundlegenden Aufgaben beschränken würde.

