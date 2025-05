Naher Osten

Palästinenser an der attackierten Schule in Bureidsch. (Abdel Kareem Hana/AP/dpa)

Im Flüchtlingslager Bureidsch sei ein Schulgebäude getroffen worden, in dem Hunderte vertriebene Palästinenser untergebracht gewesen seien, teilten Vertreter des Al-Aksa-Hospitals mit. Dabei habe es 27 Tote gegeben. Mitarbeiter des Al-Ahli-Krankenhauses meldeten 16 Tote bei einem Angriff auf eine Schule in Gaza-Stadt. Bei Attacken auf Ziele in anderen Gegenden des Küstengebiets gab es nach palästinensischen Angaben weitere 16 Tote. Das israelische Militär äußerte sich zunächst nicht.

Anfang der Woche hatte Israels Sicherheitskabinett einen Plan für eine Ausweitung des Militäreinsatzes im Gazastreifen gebilligt. Vorgesehen ist eine Einnahme und dauerhafte Aufsicht über das Gebiet durch die Armee.

Diese Nachricht wurde am 07.05.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.