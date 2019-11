Schon jetzt steht fest: Während einige Städte überversorgt sind, lässt die Versorgungslage im ländlichen Raum zu wünschen übrig. Zudem sollen sich die Kliniken stärker spezialisieren, um die Versorgungsqualität für die Patienten zu verbessern. Denn die Erfahrung lehrt: Je mehr Routine Ärzte und Pflegekräfte sammeln können, umso wahrscheinlicher ist der Behandlungserfolg.

Doch was bedeuten die geplanten Änderungen für Patienten, Ärzte und Pflegekräfte? Müssen Kranke in ländlichen Regionen demnächst längere Anfahrtszeiten in Kauf nehmen? Und sollte die Reform Kliniken und ambulante Versorgung nicht stärker verzahnen?

Gesprächsgäste:

Karl-Josef Laumann , Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen

, Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen Dr. Monika Nothacker , stellvertretende Leiterin AWMF-Institut für Medizinisches Wissensmanagement

, stellvertretende Leiterin AWMF-Institut für Medizinisches Wissensmanagement Dr. Gerald Gaß, Präsident der Deutschen Krankenhausgesellschaft

