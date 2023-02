Barmer Pflegereport

Krankenkasse: Fast jeder zweite Corona-Tote wohnte in Pflegeeinrichtung. (dpa / Sina Schuldt)

Bezogen auf die Jahre 2020 und 2021 liegt der Anteil bei 45 Prozent, wie die "Rheinische Post" unter Berufung auf den Pflegereport der Barmer Krankenkasse berichtet. Dabei gebe es große regionale Unterschiede, heißt es weiter. So sei im Dezember 2021 - auf dem Höhepunkt der zweiten Corona-Welle - in Bremen mit 0,57 Prozent und in Schleswig-Holstein mit 1,27 Prozent nur ein geringer Teil der Heimbewohner erkrankt gewesen. In Thüringen und Sachsen habe der Wert mit 9,73 und 10,3 deutlich höher gelegen. Länder mit einer geringeren Akzeptanz der Corona-Maßnahmen hätten höhere Covid-Anteile.

Die Deutsche Stiftung Patientenschutz bekräftigte ihre Kritik am Wegfall weiterer Corona-Maßnahmen. Vorstand Brysch sagte den Funke-Medien, es sei absurd, dass Besucher in Pflegeheimen eine Maske tragen müssten und das Personal nicht.

