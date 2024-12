Spitzenverband

Die Finanzlage der gesetzlichen Krankenkassen ist zunehmend prekär. (picture alliance / ZB / Robert Schlesinger)

Die GKV-Vorstandsvorsitzende Pfeiffer sagte der Zeitung "Augsburger Allgemeine", der von den einzelnen Kassen berechnete Zusatzbeitrag drohe in vielen Fällen den von der Bundesregierung geplanten Durchschnitt von 2,5 Prozent deutlich zu überschreiten. Die Kassen hätten im kommenden Jahr einen drastischen Erhöhungsdruck, und der Zusatzbeitrag werde wohl auf einen Höchststand klettern. Grund sei vor allem, dass die Politik in den letzten Jahren die Kassenrücklagen abgeschmolzen und immer mehr Instrumente zur Ausgabensteuerung abgeschafft habe. Gleichzeitig zeige die Entwicklung der Ausgaben aber steil nach oben. Den meisten Krankenkassen stünden keine Reserven mehr zur Verfügung, um Beitragssteigerungen im nächsten Jahr zu vermeiden oder auch nur abzumildern, so Pfeiffer.

Diese Nachricht wurde am 13.12.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.