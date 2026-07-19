Gesundheitswesen

Dass eine Reform des deutschen Gesundheitssystems nötig ist, darüber sind sich die meisten einig. Die Frage ist nur: Wie? (picture alliance / SZ Photo / Wolfgang Filser)

Es gebe jetzt eine solide Grundlage dafür, dass die Krankenkassenbeiträge in den kommenden zwei Jahren insgesamt stabil bleiben könnten, sagte der Chef des Kassen-Spitzenverbands, Blatt, der Deutschen Presse-Agentur. Es gebe allerdings keinen Spielraum. Daher sei wichtig, alle Maßnahmen konsequent umzusetzen. Bundestag und Bundesrat hatten den Weg für das umstrittene Sparpaket freigemacht. Es soll die Kassen 2027 von stark steigenden Ausgaben entlasten, um neue Beitragserhöhungen zu verhindern. Dafür kommen Ausgabenbremsen bei Praxen, Kliniken, Apotheken und Pharmabranche. Außerdem sind höhere Zuzahlungen für Medikamente und Einschränkungen der kostenlosen Mitversicherung von Ehepartnern vorgesehen.

Diese Nachricht wurde am 19.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.