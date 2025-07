Gesundheit

Angesichts langer Wartezeiten in der Psychotherapie fordern die gesetzlichen Krankenkassen eine Meldepflicht für freie Behandlungskapazitäten. (picture alliance / Westend61 | Elisatim)

Die stellvertretende Vorsitzende des GKV-Spitzenverbandes, Stoff-Ahnis, sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, Betroffene riefen häufig eine Praxis nach der anderen an und warteten vergeblich auf einen Rückruf. Vor allem schwer psychisch Kranke hätten ohne Hilfe Probleme, einen Therapieplatz zu finden. Dabei gebe es in Deutschland keinen Mangel an Behandlungsplätzen. Stoff-Ahnis forderte, Psychotherapeuten gesetzlich zu verpflichten, freie Behandlungskapazitäten an die Terminservicestellen der Kassenärztlichen Vereinigungen zu melden.

Die Terminservicestellen sind per Gesetz verpflichtet, binnen vier Wochen Termine an Patienten zu vermitteln. Die Frist kann laut Spitzenverband aber in mehr als der Hälfte der Fälle nicht eingehalten werden.

Diese Nachricht wurde am 24.07.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.