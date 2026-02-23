Gesundheitspolitik

Debatte um Ausgaben der Krankenkassen (picture alliance / SZ Photo / Wolfgang Filser)

Dies löse die grundlegenden Probleme des Gesundheitssystems nicht, sagte der Sprecher des GKV-Spitzenverbandes, Lanz, der Online-Ausgabe der Zeitung "Die Welt". Mit solchen "Scheindebatten" werde vom Reformbedarf im ambulanten Bereich, bei den Kliniken und im Bereich der Arzneimittel abgelenkt.

Gassen hatte vorgeschlagen, dass gesetzliche Krankenkassen an freiwilligen Leistungen wie homöopathischen Mitteln, Gesundheitskursen oder Fitnesstrackern sparen sollten. Das würde pro Jahr Einsparungen von bis zu einer Milliarde Euro bringen, betonte Gassen.

Die freiwilligen Leistungen gehen über das allgemeine Leistungsniveau der gesetzlichen Krankenversicherung hinaus und sind von Kasse zu Kasse unterschiedlich.

