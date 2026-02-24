Gesundheitspolitik

Florian Lanz, Sprecher des GKV-Spitzenverbandes (imago/Horst Galuschka/imago stock&people)

Sprecher Lanz sagte der Zeitung "Die Welt", dies löse die grundlegenden Probleme des Gesundheitssystems nicht. Mit solchen "Scheindebatten" werde vom Reformbedarf im ambulanten Bereich, bei den Kliniken und im Bereich der Arzneimittel abgelenkt. Gassen hatte vorgeschlagen, dass die Kassen an freiwilligen Leistungen wie homöopathischen Mitteln, Gesundheitskursen oder Fitnesstrackern sparen sollten. Das würde nach seinen Angaben pro Jahr Einsparungen von bis zu einer Milliarde Euro bringen.

Die freiwilligen Leistungen sind von Kasse zu Kasse unterschiedlich und gehen über das allgemeine Absicherungs-Niveau hinaus.

