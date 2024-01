Die Zahl der Krankmeldungen im Job lag auch 2023 auf einem stark erhöhten Niveau. (picture alliance / dpa-tmn / Christin Klose)

Wie die Krankenkasse DAK-Gesundheit auf Basis eigener Versichertendaten ermittelte, fehlten Arbeitnehmer 2023 im Schnitt 20 Tage. Der Krankenstand habe damit den höchsten Wert seit Beginn der Analysen vor 25 Jahren erreicht. Demnach waren jeden Tag 55 von 1.000 Mitarbeitern krankgeschrieben. Grund waren laut DAK vor allem Atemwegserkrankungen wie Erkältungen, Bronchitis und Grippe. Zudem habe es einen Anstieg bei psychischen Erkrankungen gegeben. Nach Branchen sortiert gab es die meisten Krankmeldungen in der Altenpflege und in der Kinderbetreuung. Am niedrigsten waren die Zahlen in der Informatik und der Kommunikationstechnologie.

Die Fehlzeitenanalyse der DAK beruht nach eigenen Angaben auf den Daten von 2,39 Millionen DAK-Versicherten.

Diese Nachricht wurde am 19.01.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.