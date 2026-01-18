Der Vorsitzende der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, Gassen, sagte dem "Tagesspiegel", Merz habe völlig recht. Deutschland habe im internationalen Vergleich einen sehr hohen Krankenstand. Die telefonische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung lade natürlich zum Missbrauch ein, ergänzte Gassen. Am Telefon könne niemand zuverlässig beurteilen, ob jemand wirklich arbeitsunfähig sei oder nicht.
Von SPD, Grünen, Linken und dem BSW hatte es hingegen Kritik an den Äußerungen des Kanzlers gegeben. Linken-Bundesgeschäftsführer Ehling teilte mit, wer den hohen Krankenstand beklage, solle über Überlastung, Personalmangel und krankmachende Arbeitsbedingungen reden, statt Beschäftigten fehlende Arbeitsmoral zu unterstellen.
