Straflager in Russland

Der russische Oppositionsaktivist Alexej Nawalny (picture alliance/ TASS / Moscow City Court Press Service)

Am Freitag sei er erst aus der Isolationshaft herausgekommen und am Montag zu weiteren 15 Tagen dort eingewiesen worden, teilte das Team des Oppositionspolitikers auf dessen Telegram-Kanal mit. Den Angaben zufolge gibt es zudem neue Beschränkungen beim Kauf von Essen und für das Briefeschreiben. Der 46-Jährige sieht seine erneute Einzelhaft als Strafe für eine Recherche über Korruption in der Gefängnisbehörde. Sein Anwalt hatte zuvor mitgeteilt, dass der Oppositionelle während der letzten Einweisung in die Einzelzelle innerhalb von zwei Wochen acht Kilogramm abgenommen habe. Auch erhalte Nawalny keine medizinische Behandlung.

Nawalny befindet sich seit mehr als zwei Jahren in einem Straflager. Ein russisches Gericht hatte ihn wegen angeblichen Betrugs verurteilt. International gilt der prominente Putin-Gegner als politischer Gefangener.

Diese Nachricht wurde am 12.04.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.