DAK-Auswertung

Die Zahl der Fehltage aufgrund psychischer Erkrankungen hat laut DAK-Studie zugenommen. (imago / PhotoAlto)

Im Schnitt waren Erwerbstätige demnach 9,6 Tage arbeitsunfähig geschrieben. Im ersten Halbjahr 2025 waren es 9,9 Tage. Die häufigste Ursache für Fehlzeiten seien psychische Erkrankungen wie Depressionen, teilte die DAK mit. Bei Atemwegserkrankungen wie Erkältungen und Grippe gebe es einen deutlichen Rückgang. Der Vorstandsvorsitzende Storm nannte den Rückgang erfreulich. Handlungsbedarf bestehe nun vor allem bei der großen Zahl von Langzeiterkrankungen mit vielen Fehltagen.

Diese Nachricht wurde am 20.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.