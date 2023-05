Weltkriegsgedenken

Kranzniederlegungen an sowjetischen Ehrenmälern in Berlin

An den sowjetischen Ehrenmälern in Berlin ist mit Kranzniederlegungen und Kundgebungen an das Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa vor 78 Jahren erinnert worden. Russland beging den Sieg über Nazi-Deutschland mit einer zentralen Gedenkfeier in Moskau.

09.05.2023