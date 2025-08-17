Kniefall bei Nationalhymne

Colin Kaepernick kniet während der Nationalhymne (Archivbild). (AP / Chris Carlson)

Der Football-Spieler hatte 2016 durch sein Knien während der Nationalhymne für Aufsehen gesorgt. Er wollte durch die Aktion gegen Rassismus und Polizeigewalt demonstrieren. Zahlreiche andere Sportler schlossen sich dem Protest an.

Spike Lee hatte eine mehrteilige Doku-Serie über Kaepernick geplant, die beim Disney-Kanal ESPN erscheinen sollte. Nun hieß es, ESPN, Colin Kaepernick und Spike Lee hätten "aufgrund kreativer Differenzen gemeinsam beschlossen, dieses Projekt nicht weiter zu verfolgen". Der Regisseur bestätigte das, wollte sich aber nicht zu den Gründen äußern. Er habe eine Geheimhaltungsvereinbarung unterschrieben, sagte Lee bei einer Veranstaltung.

Diese Nachricht wurde am 17.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.