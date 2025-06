Tele-Chirurgie

Roboterassistenz im Krankenhaus in München, 2024 (picture alliance / SZ Photo / Robert Haas)

Der Leiter des Krankenhauses in Angolas Hauptstadt Luanda sagte, die Operation sei gut verlaufen. Dort wurde ein 67-jähriger Mann am vergangenen Samstag an der Prostata operiert. Drei Tage nach dem Eingriff konnte er das Krankenhaus wieder verlassen. Im OP-Saal vor Ort befanden sich Chirugen, Anästhesisten, Pfleger sowie ein Mitglied aus dem Team des US-Chirugen. Dieser befand sich in einem Krankenhaus in Florida. Es sei weltweit die erste Fernbehandlung über eine derart große Distanz gewesen.

Prostatakrebs ist der häufigste tödliche Krebs bei Männern in Ländern südlich der Sahara. Viele afrikanische Länder haben nur begrenzte Möglichkeiten zur Früherkennung und spezialisierten Chirurgie. Die Operation sei ein "großer Fortschritt - nicht nur technologisch, sondern auch für die weltweite Gesundheitsgerechtigkeit", sagte der leitende Chirug.

