EZB-Bericht

EZB in Frankfurt am Main (Archivbild). (Imago / Joerg Boethling )

Wie die Europäische Zentralbank mitteilte, gaben die Geldinstitute im Juni 2,7 Prozent mehr Darlehen an Firmen aus als ein Jahr zuvor. Die Darlehen an private Haushalte nahmen mit 2,2 Prozent ebenfalls so stark zu wie seit 2023 nicht mehr.

Die EZB hatte zuletzt sieben Mal in Folge die Leitzinsen gesenkt, sie bei ihrer gestrigen Entscheidung aber unverändert belassen. Der für Banken und Sparer wichtige Einlagenzins beträgt damit weiterhin zwei Prozent. Durch einen niedrigen Leitzins werden Kredite tendenziell billiger.

