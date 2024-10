Nordrhein-Westfalen

Polizisten vor dem Cinemaxx-Kino, in dem der Täteer niedergeschossen wurde. (Christoph Reichwein / dpa)

Er wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Den Polizeiangaben zufolge warf der Mann am späten Abend zunächst einen Brandsatz in eine Niederlassung der Bundesagentur für Arbeit und zündete in der Nähe ein Fahrzeug an. Außerdem wird er verdächtigt, zuvor bereits den Dachstuhl eines Hauses in Brand gesetzt haben. Als der Verdächtige in das Foyer eines eines Kinos rannte, schoss ihn die Polizei nieder. Nach WDR-Informationen hatte er einen Molotow-Cocktail und eine Waffe bei sich.

Das Motiv für die mutmaßlichen Brandstiftungen ist noch ebenso unklar wie die Identität des Mannes. Die Ermittler gehen aber von einem Einzeltäter aus. Bei den Bränden wurde den Angaben zufolge niemand verletzt.

