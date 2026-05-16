Russland und China

Putin will kommende Woche nach China reisen und Staatschef Xi treffen (Archivbild). (AFP / Kirill Kudryavtsev)

Wie der Kreml mitteilte, soll der zweitägige Besuch Putins am Dienstag beginnen. Dabei sei geplant, dass Putin und Xi über die Beziehungen ihrer Länder sprechen und sich über internationale und regionale Probleme austauschen. Unter anderem soll auch eine gemeinsame Erklärung unterzeichnet werden. Zudem ist ein Treffen mit Ministerpräsident Li vorgesehen.

Enge Partnerschaft zwischen Moskau und Peking

China bezeichnet sich im Ukraine-Krieg selbst als neutral. Gleichzeitig hat die chinesische Führung Russland bislang nicht für den Angriff auf die Ukraine verurteilt. Westliche Staaten werfen China vor, Russland wirtschaftlich und technologisch zu unterstützen.

Vor allem seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine sowie der Verhängung westlicher Sanktionen gilt China für Russland als wichtiger Partner. Das Land ist unter anderem Russlands größter Abnehmer fossiler Brennstoffe.

Putins Reise findet nur wenige Tage nach dem China-Besuch von US-Präsident Trump statt. Dieser hatte sich in Peking ebenfalls mit Xi getroffen. Dabei ging es unter anderem um Handelsfragen sowie um die Kriege in der Ukraine und im Nahen Osten. Konkrete politische Durchbrüche wurden nach dem Treffen nicht bekannt.

Diese Nachricht wurde am 16.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.