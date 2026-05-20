Russlands Präsident Putin bei Chinas Staatschef Xi in Peking. (Pool Reuters / AP / dpa / Maxim Shemetov)

Xi erklärte, China und Russland sei es gelungen, ihre strategische Zusammenarbeit immer weiter zu vertiefen. Der chinesische Staats- und Parteichef sprach auch die Situation im Nahen und Mittleren Osten an und forderte erneut, die Kämpfe zu beenden, um die Engpässe bei der Energieversorgung und Störungen des internationalen Handels zu verringern.

Experte: Freundschaftsbekundungen für beide Länder wichtig

Putins Besuch in China ist für zwei Tage angesetzt. Der ehemalige deutsche Botschafter in Moskau, von Fritsch, sagte im Deutschlandfunk, die Wiederholung von Freundschaftsbekundungen sei für beide Seiten wichtig. Putin müsse deutlich machen, dass er international trotz des Angriffskriegs gegen die Ukraine nicht isoliert sei; Xi gehe es darum, als wichtiger Gestalter der internationalen Ordnung aufzutreten.

Aus dem Deutschlandfunk-Programm

Diese Nachricht wurde am 20.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.