Jetzt öffneten sich andere Märkte, sagte Putin im Staatsfernsehen. Dort könne sich Russland dann etablieren. Zugleich verwies der Kreml-Chef darauf, dass Moskau seit jeher ein zuverlässiger Energielieferant gewesen sei und auch weiter mit Partnern zusammenarbeiten werde, die selbst zuverlässig seien. Dazu gehörten etwa die Slowakei und Ungarn.
Die Europäische Kommission wird nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters am 15. April einen Gesetzesvorschlag zum dauerhaften Verbot russischer Ölimporte vorlegen.
Diese Nachricht wurde am 04.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.