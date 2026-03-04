Russland
Kreml-Chef Putin: Erwägen Einstellung der Gaslieferungen an europäische Märkte

Russland erwägt nach Worten von Präsident Putin, die Gaslieferungen an Europa sofort zu beenden.

    Vladimir Putin sitzt an einem Schreibtisch in Moskau. Hinter ihm ist die russische Flagge zu sehen.
    Vladimir Putin denkt darüber nach, russische Gaslieferungen an Europa zu beenden (AFP / Mikhail Metzel)
    Jetzt öffneten sich andere Märkte, sagte Putin im Staatsfernsehen. Dort könne sich Russland dann etablieren. Zugleich verwies der Kreml-Chef darauf, dass Moskau seit jeher ein zuverlässiger Energielieferant gewesen sei und auch weiter mit ‌Partnern zusammenarbeiten werde, ‌die selbst zuverlässig seien. Dazu gehörten etwa ​die Slowakei und Ungarn.
    Die Europäische Kommission ​wird nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters ‌am 15. April einen Gesetzesvorschlag zum dauerhaften Verbot russischer Ölimporte vorlegen.
    Diese Nachricht wurde am 04.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.