China
Kreml-Chef Putin trifft sich mit Chinas Staatschef Xi

In Peking trifft sich heute Russlands Präsident Putin mit Chinas Staats- und Parteichef Xi.

    Der russische Präsident Wladimir Putin läuft am Flughafen in Peking über einen roten Teppich. Neben ihm laufen der chinesische Außenminister Wang Yi sowie mehrere Begleiter. Im Hintergrund stehen chinesische Soldaten in Uniform.
    Russlands Präsident Putin bei seiner Ankunft in Peking. (IMAGO / SNA / IMAGO / Vladimir Smirnov)
    Nach russischen Angaben soll es in dem Gespräch um einen Ausbau der strategischen Partnerschaft gehen. Im Vordergrund sollen wirtschaftliche Fragen stehen. Themen dürften aber auch der Iran-Krieg und der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine sein. Auch ein Treffen mit dem chinesischen Ministerpräsidenten Li ist geplant. Anschließend sollen bilaterale Dokumente unterzeichnet werden.
    China pflegt enge wirtschaftliche Beziehungen zu Russland und ist nach wie vor ein wichtiger Abnehmer von Öl und Gas. Vor wenigen Tagen war auch US-Präsident Trump mit Xi in Peking zusammengekommen.
    Diese Nachricht wurde am 20.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.