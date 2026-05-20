Russlands Präsident Putin bei seiner Ankunft in Peking. (IMAGO / SNA / IMAGO / Vladimir Smirnov)

Nach russischen Angaben soll es in dem Gespräch um einen Ausbau der strategischen Partnerschaft gehen. Im Vordergrund sollen wirtschaftliche Fragen stehen. Themen dürften aber auch der Iran-Krieg und der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine sein. Auch ein Treffen mit dem chinesischen Ministerpräsidenten Li ist geplant. Anschließend sollen bilaterale Dokumente unterzeichnet werden.

China pflegt enge wirtschaftliche Beziehungen zu Russland und ist nach wie vor ein wichtiger Abnehmer von Öl und Gas. Vor wenigen Tagen war auch US-Präsident Trump mit Xi in Peking zusammengekommen.

Diese Nachricht wurde am 20.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.