Peking
Kreml-Chef Putin und Chinas Staatschef Xi unterzeichnen Abkommen für weitere Zusammenarbeit

Chinas Staats- und Parteichef Xi und der russische Präsident Putin haben eine enge strategische und wirtschaftliche Zusammenarbeit vereinbart. Bei ihrem Treffen in Peking unterzeichneten sie unter anderem Abkommen in den Bereichen Militär, Handel, Technologie und Forschung. Putin sicherte China vor dem Hintergrund der Krise im Nahen und Mittleren Osten verlässliche Öl- und Gaslieferungen zu.

    Der russische Präsident Wladimir Putin und der chinesische Präsident Xi Jinping nehmen nach einem Treffen im erweiterten Format an einer Unterzeichnungszeremonie in der Großen Halle des Volkes in Peking, China, teil.
    Der russische Präsident Wladimir Putin (links) und der chinesische Präsident Xi Jinping (SNA/IMAGO/Kristina Solovyova)
    Beide Seiten unterstrichen demonstrativ das enge Verhältnis zwischen ihren Ländern. Xi sprach von "unerschütterlichen Beziehungen". - Vom Kreml hieß es zudem, es gebe eine allgemeine Einigung für die Pipeline "Power of Siberia 2" von Russland nach China, Einzelheiten müssten jedoch noch geklärt werden. Moskau verfolgt die Pläne zum Bau der Pipeline bereits seit Jahren.

    Experte: Freundschaftsbekundungen für beide Länder wichtig

    Putins Besuch in China ist für zwei Tage angesetzt.Der ehemalige deutsche Botschafter in Moskau, von Fritsch, sagte im Deutschlandfunk, die Wiederholung von Freundschaftsbekundungen sei für beide Seiten wichtig. Putin müsse deutlich machen, dass er international trotz des Angriffskriegs gegen die Ukraine nicht isoliert sei; Xi gehe es darum, als wichtiger Gestalter der internationalen Ordnung aufzutreten.

    Aus dem Deutschlandfunk-Programm

    Putin bei Xi - Die ukrainische Perspektive
    Diese Nachricht wurde am 20.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.