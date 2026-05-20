Beide Seiten unterstrichen demonstrativ das enge Verhältnis zwischen ihren Ländern. Xi sprach von "unerschütterlichen Beziehungen". - Vom Kreml hieß es zudem, es gebe eine allgemeine Einigung für die Pipeline "Power of Siberia 2" von Russland nach China, Einzelheiten müssten jedoch noch geklärt werden. Moskau verfolgt die Pläne zum Bau der Pipeline bereits seit Jahren.
Experte: Freundschaftsbekundungen für beide Länder wichtig
Putins Besuch in China ist für zwei Tage angesetzt.Der ehemalige deutsche Botschafter in Moskau, von Fritsch, sagte im Deutschlandfunk, die Wiederholung von Freundschaftsbekundungen sei für beide Seiten wichtig. Putin müsse deutlich machen, dass er international trotz des Angriffskriegs gegen die Ukraine nicht isoliert sei; Xi gehe es darum, als wichtiger Gestalter der internationalen Ordnung aufzutreten.
Aus dem Deutschlandfunk-Programm
Diese Nachricht wurde am 20.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.