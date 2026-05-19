Russlands Präsident Wladimir Putin und sein chinesischer Amtskollege Xi (Archivfoto) (AFP / Kirill Kudryavtsev)

Nach Angaben des Kremls soll es bei den Gesprächen auf Einladung von Präsident Xi Jinping um einen Ausbau der strategischen Partnerschaft beider Länder gehen. Im Vordergrund sollen demnach wirtschaftliche Fragen stehen. Thema dürften aber auch der Iran-Krieg und der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine sein. China pflegt trotz der westlichen Sanktionen gegen Moskau enge wirtschaftliche Beziehungen zu Russland und ist nach wie vor ein wichtiger Abnehmer russischer Energieträger wie Öl und Gas.

Laut dem Kreml will sich Putin bei Xi auch über den China-Besuch von US-Präsident Trump in der vorigen Woche informieren.

Diese Nachricht wurde am 19.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.