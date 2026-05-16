Russland
Kreml gibt Termin für Putin-Reise nach China bekannt

Wenige Tage nach dem China-Besuch von US-Präsident Trump reist der russische Staatschef Putin nach Peking.

    Wladimir Putin und Xi Jinping stehen vor der russischen und der chinesischen Flagge und schütteln sich die Hände.
    Der russische Präsident Wladimir Putin wird kommende Woche in Peking mit Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping sprechen (Archivbild). (AFP / Kirill Kudryavtsev)
    Der Kreml teilte mit, Putin werde am kommenden Dienstag zu einem zweitägigen Besuch in China eintreffen. Bei dem Gespräch mit Partei- und Staatschef Xi Jinping solle es darum gehen, die umfassende Partnerschaft und strategische Zusammenarbeit zu vertiefen. Putin und Xi würden sich zudem über internationale wie regionale Probleme austauschen.
    China ist der weltweit größte Abnehmer russischer fossiler Brennstoffe und für Moskau - besonders nach den westlichen Sanktionen wegen des Ukraine-Kriegs - ein zentraler Wirtschaftspartner.
    Diese Nachricht wurde am 16.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.