Der Kreml teilte mit, Putin werde am kommenden Dienstag zu einem zweitägigen Besuch in China eintreffen. Bei dem Gespräch mit Partei- und Staatschef Xi Jinping solle es darum gehen, die umfassende Partnerschaft und strategische Zusammenarbeit zu vertiefen. Putin und Xi würden sich zudem über internationale wie regionale Probleme austauschen.
China ist der weltweit größte Abnehmer russischer fossiler Brennstoffe und für Moskau - besonders nach den westlichen Sanktionen wegen des Ukraine-Kriegs - ein zentraler Wirtschaftspartner.
Diese Nachricht wurde am 16.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.