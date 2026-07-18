Das berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Tass unter Berufung auf Ermittler. Russische Medien veröffentlichten zudem ein Video, das den am Boden liegenden Blogger zeigt. Die russischen Behörden werfen ihm die Verbreitung von Falschinformationen über die russische Armee vor.
Remeslo hatte Kreml-Chef Putin nach seiner Entlassung aus einer psychiatrischen Klinik wiederholt scharf kritisiert. Zuvor war er jahrelang als Befürworter der Kreml-Politik aufgetreten. Ein Gericht in Moskau ordnete inzwischen Untersuchungshaft an.
Diese Nachricht wurde am 18.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.