Russland
Kreml-Propagandist nach Putin-Kritik festgenommen

Der frühere Kreml-Unterstützer und heutige Putin-Kritiker Ilja Remeslo ist in Russland festgenommen worden.

    Remeslo bei der Anhörung vor Gericht. Er steht hinter einer Gkasscheibe und schaut ernst an der Kamera vorbei.
    Der frühere kremlnahe Aktivist und heutige Putin-Kritiker Ilja Remeslo wurde festgenommen. (picture alliance / TASS / Moscow ordinary courts)
    Das berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Tass unter Berufung auf Ermittler. Russische Medien veröffentlichten zudem ein Video, das den am Boden liegenden Blogger zeigt. Die russischen Behörden werfen ihm die Verbreitung von Falschinformationen über die russische Armee vor.
    Remeslo hatte Kreml-Chef Putin nach seiner Entlassung aus einer psychiatrischen Klinik wiederholt scharf kritisiert. Zuvor war er jahrelang als Befürworter der Kreml-Politik aufgetreten. Ein Gericht in Moskau ordnete inzwischen Untersuchungshaft an.
    Diese Nachricht wurde am 17.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.