Nach Trump-Kritik an Russland

Kreml-Sprecher Dmitri Peskow (Vyacheslav Prokofyev/Pool Sputnik Kremlin/dpa)

"Dieser Prozess verläuft schleppend, sehr schleppend", sagte er dem Sender RBC mit Blick auf die diplomatischen Bemühungen der vergangenen Monate. Peskow kritisierte Trumps Aussage über mögliche ukrainische Rückeroberungen als "falsch". Auch wies er die Darstellung des Präsidenten zurück, wonach die russische Wirtschaft in einem fürchterlichem Zustand sei. Natürlich gebe es Schwierigkeiten wegen der Sanktionen, aber insgesamt sei die Wirtschaft in Russland stabil, so Peskow.

Trump hatte gestern auf seiner Online-Plattform Truth Social erklärt, die Ukraine sei mithilfe der Verbündeten womöglich in der Lage, ihr besetztes Land zurückzuerobern. Der ukrainische Präsident Selenskyj begrüßte die Aussage ebenso wie Bundesaußenminister Wadephul.

Diese Nachricht wurde am 24.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.