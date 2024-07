Russland

Kreml-Sprecher droht erneut: "Raketen auf Ziele in Europa ausgerichtet"

Der Kreml hat mit einer weiteren Drohung auf die geplante Stationierung weit reichender US-Waffen in Deutschland reagiert. Sprecher Peskow erklärte in Moskau, natürlich werde Russland darauf antworten. Das Land sei ein Ziel für amerikanische Raketen in Europa, Russland wiederum habe seine Raketen auf Ziele in Europa ausgerichtet.